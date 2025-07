Oliver Solberg scrive la storia: al Rally d'Estonia arriva la sua prima vittoria

"Dopo così tanti anni passati a provarci e riprovarci, a sognare, finalmente ce l'abbiamo fatta. Voglio solo ringraziare la Toyota, il test team che mi ha permesso di trovarmi subito a mio agio, per tutto l'aiuto che mi hanno dato in questo bellissimo weekend. Non sono mai stato così felice in tutta la mia vita", le parole di Solberg.