Evans vince il Rally del Giappone e allunga in classifica

Doppio colpo per Elfyn Evans in Giappone. Il britannico della Toyota, infatti, si è aggiudicato per la terza volta in carriera il settimo round del Mondiale Rally e ha allungato nella classifica generale. Evans ha preso il comando fin dalla seconda prova speciale e non lo ha più mollato, difendendosi dagli attacchi di Sebastien Ogier, che ha chiuso a 12"8. La tripletta delle Yaris è stata completata da Sami Pajari, terzo a 51"4 dalla vetta. Solo quarto l'idolo locale Takamoto Katsuta, che ora dista 20 punti dal capofila Evans.
“Che weekend fantastico - ha detto Evans - . Devo ringraziare di cuore il team, che ancora una volta mi ha dato una macchina incredibile su asfalto, e grazie a Morizo-san (il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ndr) per tutto il suo supporto. Spero che questa vittoria sia un segno di apprezzamento. C'è ancora molta strada da fare in campionato. È troppo presto per parlare di titolo, ma dobbiamo goderci questa vittoria”.
La prima delle Hyundai al traguardo è stata quella di Adrien Fourmaux, quinto davanti alle altre i20 di Neuville e Paddon. Ottavo Jon Armstrong con la migliore delle Ford, mentre la Lancia ha vinto la classe Wrc2 con Nikolay Gryazin, ottimo nono assoluto.