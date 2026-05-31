Evans vince il Rally del Giappone e allunga in classifica

Doppio colpo per Elfyn Evans in Giappone. Il britannico della Toyota, infatti, si è aggiudicato per la terza volta in carriera il settimo round del Mondiale Rally e ha allungato nella classifica generale. Evans ha preso il comando fin dalla seconda prova speciale e non lo ha più mollato, difendendosi dagli attacchi di Sebastien Ogier, che ha chiuso a 12"8. La tripletta delle Yaris è stata completata da Sami Pajari, terzo a 51"4 dalla vetta. Solo quarto l'idolo locale Takamoto Katsuta, che ora dista 20 punti dal capofila Evans.