Valentino Rossi diventa rookie: test in LMP2, missione 24 Ore di Le Mans

Missione 24 Ore di Le Mans per Valentino Rossi. Il Dottore prenderà confidenza con i prototipi alla guida della LMP2 del Team WRT nei rookie test in programma domenica sul circuito del Bahrain. Il numero 46 vuole procedere per gradi e il grande obiettivo è quello di correre in hypercar nel futuro prossimo con Bmw: "Sono molto felice di provare la LMP2 per la prima volta! È una grande opportunità dal Team WRT, perché abbiamo in programma per me di testare la Bmw Hypercar in futuro. Quindi, prima di testarlo, penso sia una buona esperienza provare la LMP2 perché è simile in termini di downforce e sono curioso di capire il mio potenziale. Anche io non vedo l'ora di essere in Bahrain per assistere alla gara finale della stagione, e visto che spero di gareggiare nel WEC in futuro, sarà bene capire l'atmosfera e la struttura dell'evento".