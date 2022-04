Pedrosa, buon debutto con Lamborghini a Imola. Spinelli si prende tutto

SUPER TROFEO EUROPA

Lo spagnolo colleziona un ottavo posto (quarto di classe) nella Gara 2

di

Simone Redaelli

Buon debutto per Dani Pedrosa a quattro ruote. A Imola nel Lamborghini Super Trofeo Europa lo spagnolo ex MotoGP ha collezionato un diciannovesimo e un ottavo posto nelle due gare d'apertura del campionato. Podio di classe PRO-AM sfiorato in Gara 2, condizionata da diverse safety car, con un quarto posto. Con la Huracàn EVO2 del team FFF Racing in coppia con Antonin Borga il collaudatore Ktm si è reso protagonista di una crescita costante durante tutto l'arco del weekend. Per ora ci ha assicurato essere in pista "solo" per divertimento, ma Dani apprende in fretta i segreti del mestiere. Il debutto di Pedrosa con Lamborghini a Imola

























Come Valentino Rossi anche Dani Pedrosa è rimasto sorpreso dal traffico in pista: "È molto difficile la bagarre. La visibilità è limitata, quando sei vicino alle altre macchine si perdono i riferimenti", ci ha detto in esclusiva a Sportmediaset. Il campione catalano, però, lascia Imola soddisfatto e con molte certezze in più: alzare l'asticella nella prosimma gara di Misano sempre del Super Trofeo Europa.

SPINELLI-WEERING, WEEKEND TRIONFALE

A prendersi la scena è stato il duo formato da Loris Spinelli e Max Weering con il team Bonaldi Motorsport. Pole e due vittorie convincenti in altrettante gare per andare al comando del campionato. Praticamente un weekend dominato dove gli avversari hanno potuto poco o nulla. In Gara 1 seconda posizione per la vettura della VS Racing divisa da Jean-Luc D'Auria e Stéphane Tribaudini che hanno preceduto i loro compagni di squadra Emanuele Zonzini ed il rookie Emanuel Colombini (Vincitori nella classe Pro-Am). In Gara 2 sul podio, sempre in seconda posizione, ancora D'Auria e Tribaudini mentre il terzo gradino è stato occupato da Gvazava-Petelet (Target).