Motonautica: un italiano è campione del mondo: Abbate Jr trionfa con il Team Abu Dhabi

17/07/2019

Un italiano è campione del mondo Endurance: Tullio Abbate Jr ha trionfato con il team Abu Dhabi dopo la 12 Ore di Augustow in Polonia. Secondo Mondiale in carriera per il pilota del lago di Como dopo l'affermazione nel 2010. Con Shaun Torrente e gli emiratini Rashed Al Qemzi e Rashed Al Tayer hanno dominato con il catamarano Dac numero 35 in Gara 1, mentre in Gara 2, dopo un piccolo incidente, hanno chiuso al sesto posto conquistando i punti necessari per vincere il titolo iridato.