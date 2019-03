MotoE: incendio a Jerez, distrutte tutte le moto

14/03/2019

Un grosso incendio si è sviluppato nel paddock della MotoE a Jerez, dove erano in programma tre giorni di test in vista dell'inizio del Mondiale. Tutte le 21 moto (le 18 del campionato più tre di riserva) sono andate distrutte. Il fumo sarebbe partito da una stazione prototipo di ricarica veloce installata mercoledì per la prima volta. Dorna ha garantito che il campionato - inizio fissato il 5 maggio - non si fermerà. Si va verso uno slittamento.