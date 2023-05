© instagram

E' Cedric Soubeyras il vincitore della prima gara di Straight Rhythm di motocross disputata in Europa. Il francese si è imposto con la sua Honda nella sfida 1 vs 1, in un susseguirsi di salti tutti d'un fiato sul quarto di miglio, andata in scena sul tracciato appositamente realizzato a Ottobiano all'interno dell'evento Ridin' Smoke. In finale Soubeyras ha avuto la meglio del tedesco Dennis Ullrich, battuto in entrambe le run decisive grazie alla sua superiorità nel tratto finale di whoops. Terzo posto per il nostro Lorenzo Camporese, che ha superato senza troppi problemi l'altro transalpino Anthoy Bourdon, dopo aver ceduto in semifinale proprio a Soubeyras.