Fu il primo italiano a vincere un GP internazionale e si laureò campione tricolore per ben 16 volte. Fu anche ct della nazionale

© web Il mondo del motociclismo italiano è in lutto per la scomparsa di Emilio Ostorero, leggenda del motocross. Aveva 88 anni. Nato ad Avigliana (Torino), Ostorero nel corso della sua carriera da pilota vinse ben 16 campionati nazionali nelle classi 250 e 500, il primo nel 1956 e gli ultimi nel 1970, diventando il più titolato pilota italiano della specialità prima di assumere il ruolo di dirigente. Nel 1960 divenne il primo azzurro a vincere un gran premio internazionale.

Ritiratosi nel 1976, all'età di 50 anni decise di partecipare al Rally dei Faraoni, chiudendo al sesto posto. Per anni, in seguito, fu Commissario Unico e quindi ct della nazionale di motocross, impegnandosi nella crescita del movimento. Nel 2021 venne premiato dal presidente della Fmi, Giovanni Copioli, come Cavaliere del Cross. I funerali si svolgeranno martedì prossimo nella sua Avigliana.