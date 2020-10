Mondiale Wrc: Sordo si prende la Sardegna, doppietta Hyundai

Vittoria per Dani Sordo in Sardegna nel Rally d'Italia, terzultimo appuntamento del Mondiale Wrc. Lo spagnolo della Hyundai ha avuto la meglio del compagno di squadra Neuville per soli cinque secondi e un decimo. A completare il podio Ogier al volante della Toyota Yaris che ha chiuso solo un secondo dietro al belga in una gara che è stata tiratissima.