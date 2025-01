Meoni vent'anni dopo, il figlio Gioele: "Quando ho corso la 'Dakar' lui era con me"

Vicino alla statua dedicata al padre, poco prima della partenza del corteo verso il cippo, un commosso Gioele Meoni (oggi trentatreenne) ha dichiarato: “È un giorno speciale, ma per me non tanto bello. Sicuramente, come dimostrano tutte le persone che sono qui oggi, è un giorno particolare. Io preferisco altre giornate, come il 31 dicembre, per il compleanno. Oppure quando tornava dalla Dakar, specialmente quando tornava a casa da vincitore. Sicuramente è stato un grande babbo - ha proseguito Gioele - Per la prima volta vivo l’11 gennaio con una consapevolezza diversa, soprattutto dopo aver corso la Dakar (nel 2024, ndr). E lui era in moto con me. Nei castiglionesi ha lasciato un gran vuoto”.