Melandri fa dietrofront e ritratta: "Non ho preso volontariamente il Covid"

IL DIETROFRONT

L'ex pilota di MotoGP: "Per una battuta ironica è uscita una tempesta..."

Dopo le polemiche per aver dichiarato di essersi contagiato al Covid in maniera volontaria, Marco Melandri fa dietrofront e ritratta tutto. "Per una battuta ironica è uscita una tempesta... - ha scritto sul suo profilo Instagram l'ex pilota di MotoGP -. Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo". "Scherzando dissi 'se saró positivo sarà per necessità cosi avrò il Green Pass'", ha aggiunto. ipp

"Mi trovo di nuovo dentro un uragano enorme. E per una frase ironica - ha spiegato in un video Melandri -. La mia frase era stata veramente scherzosa". "Quando mi sono trovato a contatto con una persona negativa che mi disse 'ieri probabilmente ho visto un positivo' io ho fato la battuta dicendo 'va beh, prendo il COvid così ho il Green pass e lo prendo per necessità", ha proseguito l'ex pilota MotoGp. "Questo è quello che ho realmente detto - ha proseguito -. Non sarei mai andato da qualche parte per fare con qualcuno qualcosa per farmi ammalare. Non lo avrei mai fatto e non lo avrei mai consigliato al mio peggior nemico". "Ancora una volta sono dentro e ne pagherò le conseguenze - ha concluso Melandri -. Mi dispiace se sono state mal interpretate le mie parole".