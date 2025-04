Maserati, la tecnologia Bosch sulle GranTurismo e GranCabrio

Un ruolo chiave lo gioca anche il central gateway, sempre a firma Bosch: si tratta del nodo centrale di comunicazione all’interno del veicolo, una sorta di router che coordina i flussi di dati tra i vari sistemi. È il punto di accesso per tutte le informazioni in entrata e in uscita dal veicolo, e supporta le principali architetture di rete come Ethernet, CAN e LIN, garantendo connettività, efficienza e sicurezza in ogni situazione.