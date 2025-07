Ciclismo, il boom dei fantasy sport contagia anche le due ruote

Per decenni, la popolarità di uno sport si è misurata con parametri semplici: quante persone lo seguono in televisione, quanti biglietti si vendono allo stadio, quante pagine riempie sui giornali. Un mondo lineare, dove il valore si costruiva con la massa e il racconto era trasmesso sempre dall’alto, da chi aveva il microfono in mano. Ma oggi non è più così. Lo sport si è fatto orizzontale, distribuito, interattivo. La nuova popolarità non passa più solo dalla prima serata televisiva, ma dal tempo speso a creare una squadra, confrontarsi su forum, studiare classifiche, entrare in leghe fantasy con sconosciuti che diventano compagni di passione. Il tifo si è trasformato in partecipazione attiva, in analisi, in gioco e quel gioco ha iniziato a contare. I fantasy sport non sono più un passatempo per pochi esperti: sono diventati una delle forme più diffuse e coinvolgenti per vivere lo sport. Non si limitano a seguire gli eventi, li preparano, li interpretano, li allungano nel tempo. Sono una palestra di numeri, emozioni e confronto. In molti casi, sono il primo passo per appassionarsi a uno sport che prima si ignorava. I dati confermano questa tendenza: secondo Grand View Research, in Italia il mercato dei fantasy sport ha superato gli 867 milioni di dollari nel 2023, con previsioni che parlano di quasi 2 miliardi entro il 2030. Ma sarebbe un errore leggerli solo in chiave economica, è il loro impatto culturale che sorprende: il modo in cui riscrivono la relazione tra chi guarda e chi gioca, tra chi segue e chi partecipa.