Lamborghini SCV12: la hypercar Squadra Corse è pronta per il debutto

Squadra Corse

Potenza e stile: questo il binomio che ha ispirato il reparto Squadra Corse di Lamborghini per la creazione della SCV12. Trattasi della vettura più potente mai realizzata dalla casa di Sant'Agata Bolognese con un motore V12 aspirato in grado di erogare oltre 830 CV. Potenza da gestire con un inedito cambio portante 6 rapporti, derivato dall’unità montata Huracán Super Trofeo Evo, posto sul retrotreno e abbinato alla trazione posteriore. Hypercar che è pronta al debutto dopo aver completato i test di sviluppo in pista. Lamborghini SCV12 pronta al debutto

La vettura, non omologabile per utilizzo stradale, verrà interamente prodotta nella Factory di Sant’Agata Bolognese in poche decine di esemplari. I clienti entreranno a far parte di un esclusivo club che darà accesso a programmi di guida dedicati per pilotare la propria SCV12 in tutti i più prestigiosi circuiti del mondo. L’assistenza sarà garantita dallo staff tecnico Squadra Corse con il supporto di Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e tutor d’eccezione per i clienti-piloti.