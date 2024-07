Lamborghini e Gillette Labs insieme per il Super Trofeo Europa 2024

© Ufficio Stampa

Gillette annuncia la partnership con Automobili Lamborghini Squadra Corse e in occasione del prestigioso campionato monomarca, il Super Trofeo Europa 2024, Gillette Labs sarà Official Partner in tutte le tappe su circuiti leggendari come Nürburgring, Barcellona e Jerez De La Frontera, dove avranno luogo le World Finals di novembre. La partnership tra Gillette e Automobili Lamborghini Squadra Corse è basata su valori condivisi di eccellenza, precisione e innovazione e celebra non solo la potenza e l'eleganza, ma anche performance e design in pieno stile Gillette Labs.