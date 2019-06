La Volkswagen elettrica disintegra il record del Nurburgring

03/06/2019

Il gruppo Volkswagen è tra i più attivi nella ricerca e sviluppo sul fronte della mobilità elettrica. AUDI è presente nel mondiale di Formula E dalla prima edizione, Porsche farà il suo ingresso nel campionato a dicembre, nella gara inaugurale in Arabia Saudita. Parallelamente la casa madre sta sviluppando un prodotto ad alte prestazioni. Il progetto ID.R. L’anno scorso, affidato al pilota francese Romain Dumas, il prototipo Volkswagen ha asfaltato la concorrenza nella leggendaria Pike’s Peak, gara in salita americana. Oggi un altro record destinato ad entrare nella storia. Sulla vecchia pista del Nurburgring, la Nordschleife, Dumas ha disintegrato il record per vetture elettriche portandolo a 6’05”336. Un primato che rappresenta anche il secondo miglior giro nella storia sugli oltre 20 chilometri di asfalto spalmati in mezzo alla foresta, considerando anche i motori endotermici. Il record assoluto resta infatti della Porsche 919 Hybrid, prototipo che correva a Le Mans, ma che al Nurburging aveva girato senza i limiti regolamentari imposti dalla FIA.