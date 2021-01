La seconda edizione della Dakar "saudita" apre il 2021 dei motori: oltre 300 gli equipaggi al via

DAKAR 2021

di

STEFANO GATTI

La caccia a Carlos Sainz ed a Rick Brabec, vincitori della scorsa edizione del Rally è ufficialmente aperta. La prima giornata dell'anno, dedicata alle verifiche tecniche e sportive nella base della maratona sauita a Jeddah lascerà spazio al prologo ed alla prima vera tappa nel fine settimana, con le quali la gara entrerà nel vivo per poi chiudersi venerdì 15 gennaio - di ritorno nella seconda città del Paese per importanza - dopo 7646 chilometri di avventura.

Non c'è più Fernando Alonso, tornato alle piste... d'asfalto della Formula Uno ma non mancheranno avversari scomodi sulla strada del suo connazionale Carlos Sainz. Il 59enne madrileno, due volte campione del mondo Rally e padre del neoferrarista Carlos Jr. punta alla sua quarta affermazione alla "Dakar", dopo quelle del 2010 (Volkswagen), 2018 (Peugeot) e dell'anno scorso con il Buggy Mini John Cooper Works, al cui volante lo spagnolo cercherà appunto di mettere a segno la terza affermazione in quattro anni ed appunto il poker dakariano. Come detto però la ilsta degli sfidanti è piuttosto ricca e varia ed inizia con il suo compagno di squadra nel team X-Raid: il francese Stephane Peterhansel, sei volte vincitore della gara tra le moto, prima di passare alle auto e di fare addirittura meglio, con sette successi, l'ultimo dei quali nel 2017 con la Peugeot. Un vero e proprio team d'assalto è quello schierato dalla Toyota che, perso Alonso, scende in capo con quattro Hilux per il principe qatariota Nasser Al-Attiyah, il sudafricano Giniel De Villiers (entrambi già vincitori della Dakar latinoamericana , andata in scena dal 2009 al 2019), l'idolo locale Yazeed Al-Rajhi (quarto nel 2020) ed il polacco Jakub Przygoński. Della sfida al calor bianco tra Mini e Toyota proveranno il nove campione del mondo rally Sebastien Loeb (alla sua quinta Dakar ma ancora a caccia della prima vittoria dopo il secondo posto del 207 ed il terzo del 2019, entrambi con la Peugeot) ed il suo compagno di squadra nel team Bahrain Raid Xtreme, il catalano Nani Roma.

Tra le moto, l'uomo da battere è lo statunitense Ricky Brabec che, imponendosi un anno fa in sella alla Honda, ha fatto la storia, interrompendo una striscia ininterrotta di successi KTM che durava dall'inzio del Ventunesimo secolo, essendo stata aperta dalla doppietta 2001-2002 dall'indimenticabile Fabrizio Meoni. Ad impedire a Brabec di fare il bis proveranno innanzitutto, proprio con la moto austriaca, il britannico Sam Sunderland (primo nel 2017) e l'australiano Toby Price, vincitore nel 2016 e poi ancora nel 2019, ultimo episodio dello strapotere KTM, prima dell'irruzione sul gradino più alto del podio del binomio Brabec-Honda. Il team ufficialeKTM è completato dall'altro australiano Daniel Sanders e dall'austriaco Matthias Walkner, quest'ultimo vincitore del'edizione 2018. Honda risponde, oltre che con Brabec, con lo spagnolo Joan Barreda, l'argentino Kevin Benavides ed il cileno José Ignacio Cornejo. Pokerissimo di moto per Yamaha. La punta del team ufficiale è il talentuoso francese Adrien Van Beveren. Limitato a Pablo Quintanilla (Cile) ed a Luciano Benavides (Argentina) l'impegno ufficiale di Husqvarna.

Le incertezze legate all'emergenza sanitaria non hanno ovviamente risparmiato la "Dakar", con i consueti rigidissimi protocolli da rispettare che però non hanno ridotto di molto il numero di partecipanti alla Dakar 2021, in linea con le scorse edizioni: al via 555 piloti e 321 equipaggi, compresi i 26 equipaggi nella nuova categoria Dakar Classic, riservata alle fuoristrada e ai camion prodotti prima del 2000. La 43esima edizione della Dakar vedra' al via tredici donne, alle quali si aggiungono le quattro iscritte nella categoria delle auto d'epoca, una delle principali novita' di questa seconda edizione araba.