Jonathan Rea insegue nel Mondiale SBK il settebello iridato: sulla sua strada le punte di Ducati, Yamaha, Bmw e Honda

MONDIALE SUPERBIKE

Sul Motorland di Aragon il primo dei tredici appuntamenti del Mondiale riservato alle derivate di serie. Quattro i piloti italiani al via.

di

STEFANO GATTI

Punta al settimo titolo iridato consecutivo nel Mondiale Superbike, Jonathan Rea. Ed una vittoria nel round di apertura questo weekkend in Spagna gli permetterebbe di iniziare con la... ruota giusta, raggiungendo quota cento in termini di vittorie. Siamo insomma di fronte a numeri da "Hamilton delle derivate di serie per il 34enne campione nordirlandese. E se la lista dei suoi successi e dei suoi titoli è lunga, lo è altrettanto quella degli avversari che puntano ad interromperne lo strapotere.

Se Lewis Hamilton è il Re Nero della Formula Uno, possiamo ben dire che Jonathan Rea è il... Re Verde della Superbike. Tutti i suoi sei titoli iridati Johnny li ha infatti messi a segno in sella alla Kawasaki ZX-10RR ufficiale, dal 2015 ad oggi. E se Sylvain Guintoli nel 2014 con l'Aprilia è stato l'ultimo campione della SBK prima dell'inizio dell'era-Rea, chi può provare a mettervi fine?

La lista dei candidati è come detto piuttosto lunga e parte dal suo compagno di squadra Alex Lowes (sesto nel 202) che, nonostante un infortunio riportato nel corso dell'inverno, deve provare ad alzare il livello della sfida. Rea e Lowes possono tra l'altro contare sulla nuova Kawasaki ZX-10RR che presenta una carena nuova e un motore più potente.

Ducati punta sul vicecampione in carica 2020 Scott Redding, alla sua seconda stagione con il team ufficiale della Casa di Borgo Panigale. Al suo fianco Michael Ruben Rinaldi, settimo l'anno scorso nella generale e primo degli "indipendenti" con la Panigale Go Eleven. L’anno scorso al MotorLand Aragon Redding ha portato a casa due successi, mentre Rinaldi ha conquistato la sua prima vittoria e altri due presenze sul podio nel Round di Teruel.

Il team ufficiale Yamaha punta invece tutte le proprie carte sul talento di Toprak Razgatlioglu, quarto la scorsa stagione con tre successi al proprio attivo. Al suo fianco il turco avrà quest'anno un nuovo compagno di box. Si tratta di Andrea Locatelli, dominatore nel Mondiale Supersport 2020 con dodici vittorie, quattro delle quali proprio ad Aragon!

Formazione confermata per il Team HRC Honda che schiera Alvaro Bautista e Leon Haslam. La Fireblade CBR1000RR-R presenta un motore aggiornato, un nuovo sistema di scarico e una nuova sella senza dimenticare un forcellone che è stato provato nel corso dei test. Sul ponte di comando l'ex pilota Leon Camier, che passa al ruolo di team manager come nuovo team manager dopo il ritiro dalle competizioni.

Tom Sykes ed il nuovo acquisto Michael van der Mark porteranno invece in pista con la nuovissima M 1000 RR con la quale il BMW Motorrad WorldSBK Team lancia la propria sfida alla Kawasaki. Il britannico, alla sua terza stagione con la Casa tedesca, detiene il maggior numero di pole position ad Aragon mentre l'olandese Mark è stato tra i protagonisti nei due rund andati in scena lo scorso anno al Motorland.

Non hanno chances di inserirsi nella corsa al titolo ma puntano a togliersi qualche soddisfazione (il podio e magari qualche exploit vincente) anche i piloti al via in quota "indipendenti". Chaz Davies, che di Aragon in passato è stato un vero e proprio re, prende nel team GoEleven il posto di Rinaldi che - come detto - il trofeo degli indipendenti lo ha vinto un anno fa. Sulla sua strada Chaz troverà - tra gli altri - Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team), Eugene Laverty (all'esordio con la BMW RC Squadra Corse), Leandro Mercado (MIE Racing Honda Team) e Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), portacolori dello storico team Alstare al rientro nel WorldSBK.

Oltre che da Rinaldi e Locatelli, promossi "ufficiali" dopo i loro successi 2020 tra gli Indipendenti e nella Supersport, i nostri colori saranno rappresentati da Axel Bassani con la Ducati Motocorsa Racing e da Samuele Pedercini con la Kawasaki Pedercini Racing