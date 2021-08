John Elkann darà il via alla 24 Ore di Le Mans 2021

L'EVENTO

Al presidente della Ferrari è stato assegnato il compito di far partire la gara, 52 anni dopo Gianni Agnelli

È iniziato il lungo fine settimana dell'edizione numero 89 della 24 Ore di Le Mans, spostata a fine agosto a causa del Covid. Il programma della gara più attesa della Season 9 del FIA World Endurance Championship entra nel vivo con le prime prove libere, che vedranno impegnati in pista oltre 62 partecipanti.

Sarà John Elkann, il presidente della Ferrari che per l'occasione schiera 13 equipaggi in vista del ritorno in forma ufficiale con una vettura prototipo, a dare il via alla più antica e prestigiosa corsa di durata. Cinquantadue anni fa l'avvocato Gianni Agnelli sventolò la bandiera facendo partire l'edizione 1969 della 24 Ore di Le Mans, l'ultima con la partenza classica.