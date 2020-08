Indy 500: Alonso a 361 Km/h contro un muro, illeso

Attimi di paura per Fernando Alonso nella seconda giornata di prove libere sulla pista di Indianapolis in vista della 500 miglia, che si correrà domenica 23 agosto. Il pilota spagnolo, che si prepara al ritorno in Formula 1 al volante della Renault, ha sbattuto contro il muro della curva 4 con la ruota anteriore destra della sua Arrow McLaren perdendo il controllo del veicolo, che viaggiava a 361 Km/h, uscendone fortunatamente illeso. "In questo posto i muri sono molto vicini - ha commentato Alonso - Purtroppo oggi è successo di nuovo. Speriamo che sia accaduto oggi e non succeda domenica 23. Si imparano nuove cose in ogni giro che si fa qui. Alonso è al suo terzo tentativo di vincere la 500 Miglia di Indianapolis e completare la rincorsa alla Triple Crown.