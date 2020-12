Il progetto Sempre Sicuro! per migliorare l'educazione civico-stradale

wazabe

Un’iniziativa nuova, che coniuga gli importanti aspetti educativi legati alla sicurezza con un approccio di intrattenimento brillante e moderno. Con il progetto Sempre Sicuro! wazaBe propone un concetto di "Edu-entertainment" basato su webinar dedicati e su canale tematico (www.sempresicuro.eu) rivolto prima di tutto agli studenti universitari e degli istituti superiori, ma con l'ambizione di abbracciare anche un pubblico più ampio.

L'obiettivo è trasmettere concetti di educazione civico-stradale al maggior numero di persone possibile, permettendo loro di incrementare il proprio livello di sicurezza e quello degli altri. Per avvicinare i giovani al tema della sicurezza in mobilità il progetto punta su tre pilastri.

Innanzi tutto, uno speaker con un approccio empatico e non convenzionale, in grado di coinvolgere le persone con il racconto di esperienze fuori dal comune. Gian Maria Gabbiani, istruttore di guida sicura e pilota professionista multidisciplinare, spiegherà gli accorgimenti che tutti possono adottare quando si mettono alla guida di un qualunque mezzo di trasporto (dal monopattino, alla bici o eBike fino a scooter, motocicli e autovetture) per maturare la giusta consapevolezza e l'importanza del rispetto delle regole.

Inoltre, l’intervento di partner tecnici per approfondire, con spiegazioni semplici e dimostrazioni pratiche, le funzionalità dei tanti sistemi, anche già presenti nella vita quotidiana, che aiutano la prevenzione ed accrescono la sicurezza. Particolarmente importante il supporto di Bosch Italia, che ha creduto nel messaggio sociale del progetto e che si impegna da sempre nello sviluppo di servizi e soluzioni per la sicurezza stradale: dal tergicristallo elettrico lanciato nel 1926 all'ABS per le eBike nel 2018, passando per l'ESP che, negli ultimi 25 anni, ha salvato circa 15.000 vite solo nell’UE. Anche, storico distributore Arai Helmets, supporta il progetto approfondendo l’importanza di utilizzare caschi di qualità e con elevati standard di sicurezza. Imprescindibile infine la partecipazione di Sabelt per cui la sicurezza è il principio fondatore di ogni prodotto, dalle cinture di sicurezza, ai sedili, alle calzature per la guida.

Ultimo punto di forza, il coinvolgimento diretto dei ragazzi, per ora attraverso l’invito ad azioni "social" e l’interazione nei canali di comunicazione del progetto Sempre Sicuro! Non appena sarà possibile, è però prevista la loro partecipazione in presenza ad iniziative svolte all’interno degli atenei ed istituti, e in contesti dinamici con eventi e corsi di guida sicura dedicati.

Con i primi appuntamenti webinar di dicembre, Sempre Sicuro! incontrerà gli studenti dell’Università Cattolica, del Politecnico di Milano, dell’Università di Modena e Reggio Emilia e della Motorvehicle University of Emilia Romagna.