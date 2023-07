Il presidente del Vietnam applaude F1H2O e Aquabike: presente a Roma per la firma

UFFICIALE

Si correrà a marzo 2024: accordo per cinque anni

Nicolò di San Germano, founder di H2O Racing ha firmato un accordo di intesa con il governatore della provincia di Binh Dinh, Mr Pham Anh Tuân e con la signora Ngô Thi Hong Hai, CEO di Binh Dinh F1, nel corso di una cerimonia che si è svolta a Roma alla presenza del Presidente del Vietnam Võ Văn Thuong.

Il Presidente vietnamita, a Roma per una visita ufficiale al presidente della Repubblica Italiana, ha trovato il tempo nella sua fitta agenda, per essere testimone della firma dell’accordo che vedrà la provincia vietnamita di Binh Dinh ospitare a partire dal marzo 2024, e per i successivi 5 anni, l’ABP Aquabike Grand Prix of Binh Dinh e l’UIM F1H2O Grand Prix of Binh Dinh nelle acque della spettacolare laguna Thi Nai nella città di Quy Nhon.

Testimoni della firma dell’accordo, insieme al Presidente, sono stati anche i Ministri vietnamiti della Cultura, Sport e turismo, della Sicurezza e quello degli Esteri con altri membri della delegazione unitamente al nuovo Ambasciatore Italiano in Vietnam, Marco Della Seta che si insedierà nella sede di Hanoi all’inizio di Agosto.

Nicolò di San Germano ha ringraziato il Presidente per averlo onorato della sua presenza e il Governatore della Provincia ed il suo Team per aver voluto organizzare la cerimonia della firma a Roma.

Vedi anche Altri motori La F1H2O sbarca in Vietnam: si corre nel 2024 "Sono sicuro che il Grand Prix di Binh Dinh incrementerà il turismo nel paese - ha aggiunto di San Germano – e favorirà accordi economici tra il Vietnam e l’Italia. Per i prossimi cinque anni la città di Quy Nhon sarà la capitale della motonautica nel paese e potrà diventare in futuro una sede permanente per i Gran Premi. Il Presidente ha tra l’altro espresso il desiderio di provare una della barche di F1H2O e sarei felice di potergli offrire un giro del circuito sul nostro bi-posto il prossimo anno!”.

Il Governatore Pham Anh Tuan ha aggiunto: “Stiamo lavorando duramente per assicurarci che il Gran Prix del prossimo anno sia un successo spettacolare e il nostro impegno è confermato ulteriormente da questo accordo della durata di cinque anni".