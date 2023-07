La F1H2O sbarca in Vietnam: si corre nel 2024

L'ANNUNCIO

Binh Dinh ospiterà anche l'Aquabike

Insieme alle autorità della provincia vietnamita di Binh Dinh e al governo centrale H2O Racing ha annunciato ufficialmente lo “sbarco” in Vietnam portando per la prima volta in assoluto nel Paese i Grand Prix di Aquabike e di F1H2O che a partire dal 2024 entreranno a far parte del calendario per molti anni a venire.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta nella città di Quy Nonh che ospiterà l’UIM ABP Aquabike Grand Prix of Binh Dinh dal 22 al 24 marzo 2024 seguito una settimana dopo dall’UIM F1H2O Grand Prix of Binh Dinh (29-31 marzo).

Quy Nhon si trova a nord di Ho Chi Min City ed è una località turistica e capitale della provincia di Binh Dinh : entrambi i Gran Premi si correranno nella stupenda laguna di Thi Nai, una delle destinazioni più gettonate del Vietnam centrale famosa per la sua incredibile bellezza e il paesaggio mozzafiato.

© ufficio-stampa

”Sono venuto per la prima volta in Vietnam nel 1996 e da subito ho avuto un sogno: portare la formula 1 di motonautica in Vietnam. – ha dichiarato in conferenza stampa- Oggi sono felice perché il mio sogno si realizza e desidero esprimere la mia gratitudine al governo centrale e alle autorità della provincia di Binh Dinh che hanno reso possibile che il mio sogno diventasse realtà. Il prossimo marzo porteremo a Binh Dinh più di 30 bandiere di diversi paesi. Binh Dinh diventerà la capitale mondiale della motonautica nei due weekend di gara. Ma ho altri due obbiettivi: il primo è di avere in un futuro prossimo anche piloti vietnamiti nei nostri campionati ed il secondo è vedere le industrie vietnamite coinvolte nella produzione di motori e barche che potranno gareggiare in F1H2O e magari vincere il Campionato. Sono sicuro che con il supporto di tutte le persone dell’organizzazione e le autorità coinvolte in questo progetto anche questi miei sogni potranno diventare realtà".

Pham Anh Tuan, Governatore della provincia ha sottolineato come "i due gran premi offrano una grande opportunità per lo sviluppo dell’industria turistica attirando l’attenzione dei media, degli amanti dello sport e dei turisti in genere a Binh Dinh”.

Tran Viet Anh, di F1 Binh Dinh ha aggiunto: "E’ un privilegio essere gli organizzatori locali di un evento così straordinario. Portare per la prima volta in Vietnam Aquabike e F1H2O, introducendo così due nuove discipline per gli amanti del sport, cambierà completamente il futuro del turismo sportivo nel nostro paese”.

© ufficio-stampa

Entrambi i gran premi in Vietnam saranno Carbon Neutral, come ha dichiarato, Ceo di H20 Racing: “La tutela e il rispetto dell’ambiente sono diventati un argomento primario per noi ed è per questo che ormai da qualche anno ci impegniamo a compensare le emissioni di CO2 legate alla nostre gare piantando alberi in diverse località del mondo in collaborazione con partner come Treedom e Climate Partner. Anche per il Vietnam verrà così individuato, in accordo con le autorità locali, un progetto di riforestazione legato al territorio”.