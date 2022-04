GT World Challenge: Rossi migliora giro dopo giro, ma è quindicesimo assoluto

GT WORLD CHALLENGE

Il numero 46 si avvicina ai tempi dei migliori

di

Simone Redaelli

Valentino Rossi migliora giro dopo giro a Imola. Il numero 46, al volante della sua Audi R8 Lms Evo II GT3 del team Wrt, nel corso delle prequalifiche del GT World Challenge ha ridotto notevolmente il gap dai migliori girando in 1:41.041. Un miglioramento di un secondo e mezzo dopo le libere della mattina. Quindicesima posizione assoluta, però, per il Dottore con l'equipaggio composto da Frederic Vervisch e Nico Muller (1:40.638 il crono migliore). Davanti a tutti la Mercedes Amg GT di Marciello-Juncadella-Gounon in 1:40.164. Vale Rossi a quattro ruote: debutto alla 3 Ore di Imola











Appuntamento a domani per le qualifiche alle 9, mentre la 3 Ore scatterà alle 15 per concludersi alle 18.

PEDROSA-ROSSI, L'INCONTRO A IMOLA

Questa mattina durante le prove libere Dani Pedrosa ha fatto visita a Valentino Rossi nel box. Un saluto amichevole per due che si sono sfidati per tanti anni in MotoGP. Anche lo spagnolo a Imola per iniziare la sua avventura a quattro ruote con Lamborghini nel Super Trofeo Europa. Vale e Dani si sono scambiati le impressioni di guida.