Grande di Spagna: Indianapolis 500, la prima di Palou

Palou ha battuto in volata un altro pilota europeo: lo svedese Marcus Ericsson (Dallara-Honda Andretti Global), ex pilota di F.1 con Sauber Alfa Romeo in Formula Uno, vincitore della 500 Miglia nel 2022 (tra l'altro proprio con il Chip Ganassi Racing!) e... secondo classificato l'anno dopo, oltre che quest'anno! Terzo gradino del podio che... a Indianapolis nemmeno esiste per lo statunitense David Malukas con la Dallara-Chevrolet AJ Foyt Enterprises. Poca fortuna in gara invece per il russo-israeliano di scuola Ferrari Robert Schwartzman che - dopo una storica pole, la prima per un rookie da quarantadue anni a questa parte - non è andato oltre l'87esimo dei duecento giri in programma (incidente in corsia box) con la sua Dallara-Chevolet PREMA Racing, il team veneto anch'esso all'esordio quest'anno nella Indycar.