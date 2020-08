Ferrari Challenge al Mugello in attesa del GP di F1: che spettacolo

IL WEEKEND ROSSO

di

Simone Redaelli

Mentre la Ferrari ha vissuto uno dei weekend più brutti in Formula 1 a Spa, la casa di Maranello sorride per l’appuntamento Challenge Europe del Mugello. Quattro giorni intensi sulla pista di casa, l’antipasto del GP di Toscana Ferrari 1000 che si correrà domenica 13 settembre. Gare avvincenti con il contorno anche dei programmi F1 Clienti e XX. Sul tracciato si sono viste la F2001 di Schumacher e la F2007 di Raikkonen, due rosse entrambe vittoriose del Mondiale. Motorsport allo stato puro.



LE GARE

Weekend da incorniciare per Emanuele Maria Tabacchi e Fons Scheltema. Il primo ha dominato il Trofeo Pirelli con una grande doppietta e ha ipotecato il campionato salendo a quota 123 punti contro i 97 di Fabienne Wohlwend, la campionessa del Liechtenstein che ha comunque lottato sul circuito toscano con due ottime pole position. In Coppa Shell, invece, il successo di Gara 2 è andato allo squalo olandese di Kessel Racing dopo un'ottima pole position e una gara condotta in testa dall'inizio alla fine con la ciliegina anche del giro veloce. In gara 1 al sabato vittoria per Ernst Kirchmayr.

FINALI MONDIALI A MISANO

Dal Mugello anche un'altra importante novità: le Finali Mondiali Ferrari si disputeranno al Misano World Circuit anziché a Yas Marina come originariamente previsto. L’appuntamento clou della stagione di Ferrari Attività Sportive GT si svolgerà dal 5 all’8 novembre 2020.

ALLA GUIDA DELLA F8 SPIDER

Il weekend del Mugello è stato anche l’occasione per guidare la F8 Spider per le strade di collina della Toscana. Gialla fiammante, la vettura messa a disposizione da Maranello. Colore capace di esaltare ancora di più le linee della cabrio che nasce sulla base della F8 Tributo. Vettura terribilmente sexy: sinuosa e aggressiva allo stesso tempo. Anche muscolosa tipica del design Ferrari. Poi la libidine sotto il cofano. Settecentoventi, 720, cavalli di puro divertimento. Motore V8, da anni premiato come il migliore, e ci basta poco per capirne il motivo per le strade strette e tutte curve all'esterno delle due Arrabbiate. Propulsore studiato nel corso degli anni e ora arrivato praticamente alla perfezione. Prestazioni praticamente da gara con un'impressionante risposta al momento dell'accelerazione. Un'accelerazione che incolla al sedile, ancora più forte al momento della cambiata. Macchina veloce, ma anche molto confortevole. Le imperfezioni della strada non si sentono: sospensioni ottime che la rendono una vettura perfetta per chi ama guidare, pure per lunghi tratti. Non è stancante, anzi un piacere mettersi al volante. Se poi c'è la possibilità di aprirla e girare sotto il sole tutto diventa più bello.