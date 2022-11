Ferrari 488 Gte, trionfo e pensione: Pier Guidi e Calado campioni

© Ferrari

Trionfo Ferrari in Bahrain nel Wec: la casa di Maranello ha conquistato il titolo mondiale piloti e costruttori in classe LMGTE. Ancora sul tetto del mondo la numero 51 del team AF Corse di Alessandro Pier Guidi e James Calado grazie al quinto posto al termine della 8 ore dopo degli inconvenienti meccanici. Successo per la 52 di Antonio Fuoco e Miguel Molina nella LMGTE Pro che ha portato i punti necessari per conquistare il titolo costruttori, il secondo consecutivo e il quarto della storia (2016, 2017 e 2021). Un bel modo per mandare in pensione la 488 Gte: questa è stata l'ultima gara della vettura che aveva debuttato nel 2016. Dall'anno prossimo la scena sarà tutta per la 499P Hypercar della casa di Maranello.