F3: Sophia Floersch è già in piedi e torna in Germania

25/11/2018

Passi da gigante per Sophia Floersch, è proprio il caso di dirlo. La diciassettene tedesca, che solo una settimana fa è stata vittima di un terribile incidente a Macao nella gara di Formula 3 ed è finita sotto i ferri procurandosi la frattura della settima vertebra cervicale, sta recuperando in maniera grandiosa. Sophia, secondo Motorsport.com, ha mosso i primi passi in piedi rassicurando i medici cinesi che stanno seguendo il decorso operatorio e sono pronti a dimetterla.



La pilota sarebbe pronta a rientrare in Germania con un aereo privato messo a disposizione dall'Adac, la federazione tedesca.