F1H2O riparte dal cuore dell'Italia a San Nazzaro sul fiume Po

UFFICIALE

Appuntamento al 10-12 settembre per il via del Mondiale

Sarà “sua Maestà” il Fiume Po ad ospitare la prima tappa del 2021 del UIM- F1H2O World Championship, il Campionato mondiale leader nella motonautica. Il “Grand Prix of Europe” (così si chiamerà la gara) si svolgerà dal 10 al 12 settembre prossimi a San Nazzaro (località Monticelli d’Ongina) nella storica sede della FIM (la Federazione Italiana di Motonautica) che ha recentemente ospitato le prove di Campionato Italiano Internazionale di F2 e del Campionato Italiano GT30. La nuova competizione annunciata vedrà la partecipazione diversi team, alcuni storici, altri appena formatisi, con in testa il Campione del Mondo in carica, l’americano di Miami Sean Torrente del Team Abu Dhabi, pronti a scendere in acqua e disputarsi il titolo.

Non sarà quindi Cagliari (che manca dal mappamondo delle città ospitanti il Campionato Mondiale di F1H2O dal 2004) come alcuni “rumors” annunciavano, ad aprire ufficialmente la stagione 2021 dopo questi mesi di stop forzato.

La prima gara di Campionato sembrava essere programmata proprio in Sardegna dopo che, fin dalla scorsa primavera, lo staff di F1H2O aveva effettuato diversi sopralluoghi e svolto molte riunioni con i vertici della regione Sardegna.

La notizia della tappa a Cagliari era addirittura trapelata alcuni mesi fa su diversi quotidiani, tuttavia questa ipotesi, seppur in linea con la campagna di rilancio mediatico attraverso eventi sportivi internazionali, non è andata a buon fine e l’unica tappa di Mondiale in Italia al momento risulta essere quella della città rinomata per la sua eccellente attività motonautica in Emilia Romagna.

Intervistata riguardo la svolta nella selezione della città ospitante del mondiale, la Senior Vice President di H2O Racing, Lavinia Cavallero non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Sull’onda dell’entusiasmo generato dalle nostre straordinarie vittorie alle Olimpiadi di Tokio 2020 si è riaperto anche in Italia il dibattito sulla opportunità di ospitare grandi eventi nelle città italiane per beneficiare sia del ritorno mediatico sia della ricaduta economica sulla località ospitante

In merito alla “new entry” arrivata sul calendario Lavinia Cavallero ha invece commentato: “Siamo molto felici di riprendere le nostre gare in quello che è un luogo simbolo della motonautica e siamo molto grati alla FIM e al suo Presidente per averci offerto quest’opportunità”. Appuntamento quindi sulle rive del Po per il “UIM- F1H2O Grand Prix of Europe”.