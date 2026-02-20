1 di 9
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati
© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati

© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati

© Foto da web | Nicolò Bulega - Aruba.it Racing Team Ducati

SBK tricolore

Al via una Superbike (quasi) tutta italiana

Scatta a Phillip Island la stagione 2026 del Mondiale delle derivate di serie, con i piloti italiani protagonisti. Saranno ben nove su ventuno in griglia. Ducati resta la moto da battere, ma Bimota è in crescita. Nicolò Bulega è il grande favorito dopo l'addio di Razgatlioglu, passato in MotoGP. A sostituire il turco in BMW è arrivato Danilo Petrucci: difficile vederlo competitivo per il titolo, ma può far bene in alcune gare.  Curiosità per i debuttanti soprattutto Baldassarri e Surra sulle Ducati private. Tra ai piloti al via manca Andrea Iannone, che ha cercato fino all'ultimo di restare nel paddock con l'idea di fare un proprio team. Non è escluso che possa presentarsi da wild card in alcuni appuntamenti. 

di Redazione
20 Feb 2026 - 16:44
9 foto

Ti potrebbe interessare

videovideo
superbike
mondiale superbike
titolo mondiale superbike
sbk
bulega
danilo petrucci
petrucci

Ultimi video

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:15
Evans domina sulla neve

Evans domina sulla neve

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

03:28
r6

Ride 6: sfidate Stoner, Bayliss & C. per diventare i migliori"

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:24
Dakar 7^ tappa, vince Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

Dakar 7^ tappa, vincono Ekstrom su Ford e Benavides su KTM

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

I più visti di Altri Motori

Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

Test Drive Microlino

Test Drive Microlino

Dario Costa, una tuta speciale firmata Prada

Lago Toba, che accoglienza per la F1H2O: attesa per la prima tappa mondiale

Dubai 24: primo podio a quattro ruote per Valentino Rossi

Nuova sfida per Villeneuve: al volante di una Hypercar nel Mondiale Wec