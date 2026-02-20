SBK tricolore Al via una Superbike (quasi) tutta italiana

Scatta a Phillip Island la stagione 2026 del Mondiale delle derivate di serie, con i piloti italiani protagonisti. Saranno ben nove su ventuno in griglia. Ducati resta la moto da battere, ma Bimota è in crescita. Nicolò Bulega è il grande favorito dopo l'addio di Razgatlioglu, passato in MotoGP. A sostituire il turco in BMW è arrivato Danilo Petrucci: difficile vederlo competitivo per il titolo, ma può far bene in alcune gare. Curiosità per i debuttanti soprattutto Baldassarri e Surra sulle Ducati private. Tra ai piloti al via manca Andrea Iannone, che ha cercato fino all'ultimo di restare nel paddock con l'idea di fare un proprio team. Non è escluso che possa presentarsi da wild card in alcuni appuntamenti.

di Redazione