Salvini debutta alla Dakar: "Ma devo fare esperienza"

AMBIZIONI ITALIANE

Il bolognese ex campione di cross ed enduro sarà al via con la Fantic: "Farò del mio meglio, senza forzare"

© ufficio-stampa La squadra italiana pronta a sfidare la Dakar 2023 conta su quasi un centinaio di iscritti tra auto, moto, quad e camion, anche se manca un vero trascinatore in grado di poter ambire alla vittoria. Tra le moto, però, potremo contare su Alex Salvini. Il pilota di Bologna, 37 anni, correrà con la Fantic e per lui si tratta di un debutto assoluto dopo un passato da crossista prima e poi nell’enduro dove si è laureato campione del mondo nel 2013. Nel suo palmarés si contano tredici titoli italiani tra motocross ed enduro, un titolo europeo supercross e molte altre vittorie a squadre sia a livello mondiale che continentale.

Vedi anche dakar Castera: "La Dakar deve avere uno scopo green" Salvini ha partecipato al suo primo rally in Andalusia nell'ottobre scorso, ma, di fatto, è un rookie per la maratona tra le dune. "Qui alla Dakar devo fare esperienza – ha detto Alex – è tutto nuovo, dalle regole alla navigazione. Ho appreso i primi rudimenti dai miei compagni di squadra (tra cui il veterano Franco Picco, ndr) e in alcuni test sulla sabbia nei mesi scorsi, ma devo capire bene il funzionamento di questa avventura. Farò del mio meglio, ma non forzerò subito il passo, staremo a vedere cosa succederà nelle prime tappe".