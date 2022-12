Sainz, Peterhansel e altri 800 piloti: i partecipanti del Rally Dakar 2023

DAKAR

Nomi di lusso iscritti per la 45ª edizione del Rally Dakar: c'è anche il padre del ferrarista Carlos Sainz

Tra aspre pietraie e dune di sabbia: gli scatti del Rally Dakar

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Saranno 820 i concorrenti che prenderanno il via la notte di Capodanno, divisi tra 632 concorrenti della Dakar (compresi i co-piloti delle categorie auto e camion) e 188 della Dakar Classic, una categoria che prevede l'utilizzo di veicoli storici su un percorso diverso.

Nella lista dei partecipanti alla 45ª edizione del Rally Dakar spicca il qatariota Nasser Al-Attiyah, vincitore lo scorso anno, alla guida di una rinnovata Toyota Hilux. Tra i principali contender ci sono lo spagnolo Carlos Sainz (padre del Carlos Sainz pilota Ferrari), a bordo della rinnovata Audi RS Q e-tron E2, e il compagno di squadra Mattias Ekstrom. A quest'ultimi due si aggiunge un altro nome, sempre dell'armata Audi, che risalta quando si parla di Dakar: sarà Stephane Peterhansel, definito come "un vero e proprio eroe dei due mondi". Il francese, non a caso conosciuto anche come "Mr. Dakar", è riuscito a vincere questo rally-raid per ben 14 volte, 6 delle quali in moto (con il primo successo datato 1991) e 8 in auto, con l'ultima affermazione che risale al 2021. Il campione Al-Attiyah dovrà difendere il titolo anche dagli attacchi di Sebastien Loeb: l'alsaziano, il "Cannibale" del WRC, ha chiuso 2° nel 2022 al volante del suo buggy Hunter mostrando però una crescita sempre maggiore.

Tra le moto, chi sarà in lotta per il successo assoluto è sicuramente Sam Sunderland: lo scorso anno ha centrato il terzo sigillo personale, regalando la prima e storica vittoria al marchio GasGas e riuscendo ad avere la meglio sui suoi agguerriti ex-compagni di squadra di KTM. Sotto le tende del Factory Team del marchio di Mattighofen ci sono infatti altri quattro successi alla Dakar: l'australiano Toby Price ne vanta due, mentre l'austriaco Matthias Walkner e l'argentino Kevin Benavides hanno nel palmares una vittoria ciascuno. Impossibile poi non citare Joan "Bang Bang" Barreda e Pablo Quintanilla, così come è doveroso ricordare Adrien Van Beveren e il giovanissimo Daniel Sanders, autore nel 2022 di una gara davvero da incorniciare.

Dopo avere già vinto la Dakar a bordo di un quad - e consapevole di sfruttare il vuoto generato dal forfait della KAMAZ - Ignacio Casale e il suo Tatra sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale nella categoria camion. La presenza del cileno, viceversa, fa sì che possano esserci invece diversi piloti in lotta per la vittoria tra i quad.

Nei side-by-side, invece, occhi puntati su Francisco "Chaleco" Lopez, Cristina Gutierrez e sui giovani talenti americani Seth Quintero e Mitch Guthrie Jr. Quintero. Quest'ultimo in particolare ha un conto apertissimo con la Dakar. Assieme al suo navigatore Dennis Zenz è riuscito a centrare ben undici vittorie di tappa nell'edizione 2021: si sarebbe trattato di un vero e proprio successo assoluto per i due, se non fosse stato per un guasto meccanico che li aveva messi fuori gioco dalla lotta per la vittoria di categoria.

Alle varie classi si dovrà aggiungere quella introdotta a partire dalla Dakar 2020. La prima edizione andata in scena tra le dune dell'Arabia Saudita ha infatti dato il benvenuto alla Dakar Classic, dedicata a quei veicoli che hanno fatto la storia del rally-raid più celebre del mondo. Volskwagen Beetle, Fiat Panda, Porsche 959: alcuni tra i mezzi più iconici della corsa prenderanno parte anche all’edizione 2023, seppure non lottando ovviamente per la vittoria assoluta.