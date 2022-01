Dakar: terza tappa a Rodrigues e Sainz

dakar 2022

Il portoghese trionfa tra le moto, Sanderland è attardato ma è sempre primo in generale. Bene lo spagnolo tra le auto

La terza tappa della Dakar 2022 premia Joaquim Rodrigues e Carlo Sainz. Il portoghese del Team Hero Motorsports si aggiudica la frazione odierna (la Al Artawiyah-Qaisumah di 368 km di speciale) tra le moto, precedendo Toby Price e Skyler Howes; Sam Sunderland resta primo in classifica generale. Tra le auto, rivincita del Team Audi dopo due giornate difficili; Al-Attiyah paga 5 minuti dallo spagnolo, ma è sempre leader della graduatoria assoluta. Getty Images

MOTO

È del portoghese Joaquim Rodrigues la vittoria della terza tappa della Dakar. Il pilota del Team Hero Motorsports si concede un successo di tappa prestigioso, con l’obiettivo di arrivare alla fine di questa competizione in top-10, dopo l’undicesimo posto tra le moto dell’anno passato. Il lusitano precede l’australiano della KTM Toby Price a 1’03”, l’americano Mason Klein (KTM), che stupisce tutti per il suo rush finale, a 1’14”, l’altro statunitense Skyler Howes (Husqvarna) a 1’26” e l’australiano Daniel Sanders (GasGas) in ballo per il successo fino al penultimo intermedio, salvo poi perdere terreno e giungere quinto a 2’55”. Attardato il leader della classifica generale, Sam Sunderland: il britannico, in sella alla GasGas, giunge solo 17°, a 7’30”, ma comunque riesce a conservare la vetta della classifica generale con 4 secondi di margine sul francese Adrien Van Beveren (Yamaha), in nona posizione all’arrivo in questa speciale a 4’43”. Da segnalare la presenza in questa tappa di Danilo Petrucci che con la KTM ottiene il 22° posto, a 9’21” dalla vetta nella speciale. Grazie infatti al regolamento che consente ai piloti di farsi supportare dall’assistenza tecnica, il pilota umbro è potuto essere dei giochi nonostante il ritiro di ieri.

AUTO

Si prende una bella rivincita il Team Audi in occasione della terza tappa del rally raid più famoso del mondo. Carlos Sainz mette tutti in riga: 40° acuto nella Dakar per lo spagnolo, che regala la prima gioia alla casa automobilistica tedesca con la nuovissima RS Q e-tron. Paga oltre cinque minuti di ritardo il qatariano Nasser Al-Attiyah (Toyota) che approfitta dei problemi di Sébastien Loeb per portare il proprio gap a 37 minuti sul transalpino. La giornata comincia nel peggiore dei modi per quest’ultimo, che fora nel tragitto che conduce al primo intertempo: un danno che permette la fuga di Al-Attiyah. Il sudafricano Henk Lategan è padrone della scena, per gran parte della gara, sulle Audi di Sainz e Stéphane Peterhansel, out dalla lotta per il successo dopo i problemi alla sospensione rimediati nella prima speciale. Tutto cambia nel finale: Sainz sale in cattedra al passaggio del 218° chilometro e completa la frazione con 38 secondi di gap su Lategan e 1’41” sul compagno di squadra Peterhansel. Quarta piazza per Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme); più indietro Al-Attiyah. Il qatariano consolida comunque la propria leadership nella classifica generale.