Dakar: Terranova vince tra le auto, Al-Attiyah allunga nella generale. Sanders trionfa tra le moto, caduta per Petrucci  

DAKAR - SESTA TAPPA

L'argentino si aggiudica la sesta tappa di Riyadh, il qatariota guadagna scappa via in classifica. L'australiano anticipa Sunderland che resta leader, l'italiano arriva 40esimo



La sesta tappa della Dakar 2022 a Riyadh vede trionfare Orlando Terranova e Daniel Sanders. Tra le auto, l'argentino della Bahrain Raid anticipa Ekstrom; decimo Al-Attiyah, che allunga però in classifica. Nella categoria moto, invece, l'australiano della GasGas si aggiudica la frazione accorciata per via delle condizioni del terreno battendo il compagno di squadra Sunderland, che resta però leader. Danilo Petrucci cade e chiude 40esimo.

AUTO

La sesta tappa della Dakar 2022 nella categoria auto va ad Orlando Terranova. L'argentino, supportato dal co-pilota spagnolo Daniel Oliveras Carreras a bordo della Bahrain Raid, trionfa nella speciale di Riyadh anticipando di 1'06" lo svedese Mattias Ekstrom (insieme ad Emil Bergkvist su Audi) e l'Overdrive Toyota di Yazeed Al Rajhi e Michael Orr, centrando una vittoria che in questa competizione gli mancava dal 2015. Una giornata che, però, lascia molto soddisfatto anche Nasser Al-Attiyah, dominatore della classifica generale e decimo al traguardo della frazione. Il qatariota, sempre leader e a 4'27" di distacco da Al Rajhi nel corso della sesta tappa, è primo con 48'54" di vantaggio rispetto al pilota dell'Overdrive Toyota, il più "vicino" in graduatoria. Male, invece, Sébastien Loeb: il francese arriva soltanto trentunesimo e scivola al terzo posto, seppur per soli 6 secondi, allontanandosi sensibilmente da Al-Attiyah, che guadagna più di 15 minuti. Non va di certo meglio a Carlos Sainz (Audi), che chiude invece quarantaduesimo ed è ora a quasi 4 ore dal qatariota.

MOTO

Frazione decisamente anormale, invece, per quanto riguarda le moto. Sin dai primi km della tappa, infatti, il terreno, precedentemente attraversato da auto e camion, crea non pochi problemi ai piloti: diverse le cadute, tra cui quella di Danilo Petrucci, subito attardato quindi rispetto al resto del gruppo. Il punto di arrivo diventa dunque il km 101: a trionfare è Daniel Sanders della GasGas, che in soli 51'43" si aggiudica la speciale di giornata battendo per 2'26" il compagno di squadra Sam Sunderland, con Matthias Walkner (RedBull) terzo ad appena 10" di distanza dal britannico. Una situazione atipica che permette comunque di definire, ma non di stravolgere, la classifica generale: Sunderland, infatti, si conferma leader, con l'austriaco a +2'39" e Sanders a +5'35". Giornata da dimenticare per Danilo Petrucci: l'azzurro della Ktm, vincitore della quinta tappa, cade dopo pochi km e, alla fine, accumula ben 12'44" di ritardo rispetto a Sanders, chiudendo 40esimo nella frazione e restando fuori dalla top 100 della generale.