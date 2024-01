Dakar: Loeb si ferma, Sainz ipoteca la vittoria. Penultima tappa a Chicherit, tra le moto sorride Branch

dakar 2024

Il francese non può più lottare per la generale: l'iberico ad un passo dal trionfo. Sulle due ruote, Brabec perde solo 32 secondi: successo vicino

Colpo di scena nella penultima tappa della Dakar 2024: tra le auto, Sébastien Loeb, che nelle precedenti giornate era in rimonta su Sainz, accusa un problema alla sua Audi ed è costretto a fermarsi. Il francese non può più lottare per la generale: lo spagnolo è ad un passo dal trionfo. La tappa va a Chicherit, mentre nelle moto si impone Ross Branch, che tuttavia rosicchia appena 32" al leader Brabec, vicinissimo a conquistare la corsa.

CLASSIFICA AUTO

Si chiude con una tappa d'anticipo la lotta tra Sébastien Loeb e Carlos Sainz, che ipoteca il trionfo nelle auto alla Dakar 2024. Al km 132 della penultima frazione, infatti, il francese accusa un problema alla sua Audi dopo un rimbalzo ed è costretto a fermarsi: non può più lottare per la classifica generale, anche se venerdì sarà comunque al via dell'epilogo. Esce di scena dunque l'unico vero rivale per la vittoria finale di Sainz, che ora deve solo gestire l'abissale vantaggio sul resto degli inseguitori per trionfare alla Dakar. La tappa la vince un altro francese: Guerlain Chicherit (Overdrive), che anticipa di 5'32" il compagno di team Guillaume De Mevius, terzo proprio Sainz (+5'35").

CLASSIFICA MOTO

Giochi prossimi alla chiusura anche nelle moto, dove Ricky Brabec è davvero ad un passo dal trionfo della Dakar 2024. L'americano arriva secondo al traguardo, ma perde soltanto 32" da Ross Branch, che si prende la tappa odierna ma non riesce a guadagnare abbastanza sul leader della generale. Lo statunitense dell'Honda è dunque vicinissimo alla vittoria: con solo l'ultima frazione da disputare (175 km di speciale a Yanbu), il vantaggio è di oltre 10 minuti (10'22") proprio sul pilota dell'Hero Motosports.