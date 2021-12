Dakar 2022, ufficiale: Danilo Petrucci ci sarà

UFFICIALE

Il pilota KTM era risultato positivo a un tampone rapido, ma successivi controlli hanno escluso l'infezione permettendogli di prender parte alla corsa

Ora non ci sono più dubbi: Danilo Petrucci prenderà regolarmente parte alla Dakar 2022. Allarme rientrato, dunque, per il pilota KTM, che nei giorni scorsi era risultati positivo a un tampone rapido per la rilevazione del Covid-19. Ulteriori test, tra cui uno specifico per misurare la carica virale, hanno escluso un'infezione in corso, permettendogli di essere presente al via della corsa che scatterà il 1° gennaio in Arabia Saudita. twitter

L'approccio alla nuova competizione non è stato dei più semplici per l'ex pilota MotoGP, che a metà dicembre era anche incorso in una caduta, durante una sessione d'allenamento a Dubai, nella quale aveva riportato la microfrattura dell'astragalo del piede destro. Ora però è tutto pronto per affrontare il suo primo rally raid.