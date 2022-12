Da Orioli a Meoni: tutti i vincitori italiani nella storia del Rally Dakar

DAKAR

È una tradizione fortunata quella che vede i piloti del nostro Paese impegnati in quello che è considerato il rally-raid più duro al mondo

L'Africa è da sempre un continente che ha portato grandi gioie agli italiani che in passato parteciparono alla Rally Dakar, soprattutto per i piloti su due ruote.

Nello specifico, spiccano i nomi di Edi Orioli - con ben quattro Dakar vinte - e del compianto Fabrizio Meoni, l'ultimo italiano a trionfare in questa competizione nel 2002 per un totale di due successi. Nella categoria moto non possiamo dimenticare Franco Picco, che nella Dakar si è conquistato tre piazzamenti sul podio finale, poi Andrea Balestrieri, Ciro De Petri e Giovanni Sala: per tutti e tre, un podio a testa.

Una vera e propria impresa fu quella messa a segno da Francesco Perlini, che vinse due Rally Dakar consecutivamente nel 1992 e nel 1993 nella categoria camion. Figlio di Roberto Perlini, fondatore nel 1957 dell'omonimo azienda produttrice di camion Perlini, Francesco si è cimentato con i mezzi di famiglia che lo hanno portato al successo in due edizioni del rally-raid africano. Tra i vincitori italiani in questa categoria citiamo anche Giacomo Vismara, primo azzurro in assoluto a trionfare nel 1986, e Giorgio Villa, il primo a portare un camion Perlini al successo nel deserto, nel 1990.