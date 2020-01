Dakar 2020, altre lacrime: Edwin Straver non ce l'ha fatta

Altre lacrime alla Dakar 2020. Dopo la scomparsa di Paulo Gonçalves, un'altra morte funesta il raid più famoso del mondo. Edwin Straver non ce l'ha fatta. Il motociclista olandese di 48 anni era rimasto vittima di un brutto incidente nella frazione da Shubaytah ad Haradh dello scorso 16 gennaio, cadendo rovinosamente dalla sua KTM 450 EXC e riportando gravi lesioni. Soccorso sul tracciato, il pilota aveva riportato la frattura di una vertebra cervicale ed era andato in arresto cardiaco. Portato all'ospedale di Riyadh, Straver è rimasto in rianimazione fino a mercoledì scorso, poi era stato trasportato in Olanda, dove è deceduto.