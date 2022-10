Crugnola e Ometto campioni italiani rally Sparco 2022

CON LA CITROEN C3 RALLY2

Al volante della Citroen C3 Rally2 equipaggiata Sparco®

© ufficio-stampa Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto sono l'equipaggio Campione Italiano Assoluto Rally Sparco 2022. Pilota e navigatore hanno conquistato il massimo titolo nazionale portando la Citroen C3 Rally2 equipaggiata Sparco® sul gradino più alto del podio al Rally Due Valli 2022 che ha visto al secondo posto Giandomenico Basso e Lorenzo Granai e terzi l’equipaggio di Stefano Albertini e Danilo Fappani.

Sparco®, che quest’anno è stata coinvolta maggiormente come partner tecnico per l’allestimento della macchina al fianco dell’ambizioso progetto della scuderia F.P.F. Sport, è stata centrale anche nell’elaborazione specifica dell’abbigliamento tecnico da gara dei piloti, fornendo il più alto livello di protezione e confort Sparco® personalizzandolo con un design unico a completare la livrea ufficiale della macchina.

Non ultimo nelle dotazioni di sicurezza il Casco JET Rj-i CARBON che ha accompagnato l’abbigliamento di gara dei due campioni quest’anno. Il Casco JET Rj-i CARBON è stato sviluppato in collaborazione con i pilota rally del CIAR Sparco, Giuseppe Nucita, Simone Campedelli, Giandomenico Basso, dal pluricampione Italiano Paolo Andreucci e dal neo-vincitore del Campionato Italiano Rally 2022, Andrea Crugnola.

Il guscio esterno del casco è in fibra di carbonio con strati in kevlar, la calotta interna è costituita da polistiroli in doppia misura modellati con un efficientamento per l’ergonomia e per il comfort; per questo motivo sono stati inglobati i canali per la ventilazione e modellate le coppe auricolari a garanzia di un perfetto isolamento dai rumori esterni. La nuova fodera in maglina traspirante ed ignifuga è disponibile in diverse opzioni colore.

© ufficio-stampa

Anche il frontino è stato rivisto dal punto di vista dell’ottimizzazione per la protezione dei raggi solari con un nuovo design. Il casco, inoltre, è stato dotato di un nuovo sistema interfono con coppe auricolari e microfono a cancellazione del rumore e connessione mediante Nexus maschio di derivazione militare (connettore Nexus pressofuso), l’allestimento è stato poi completato dalla centralina Sparco IS-150 ulteriormente ottimizzata.

Il casco si collega all’Hans mediante Clip Hans® integrati.