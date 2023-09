Countdown Rally Valle d'Aosta: edizione da record

rally

160 i concorrenti in gara

© foto-web Prenderà il via questo fine settimana la 44° edizione del Rally Valle d’Aosta. La competizione valdostana ritornata lo scorso anno dopo un lungo stop è stata inserita nel calendario della Coppa Rally di zona Aci Sport e nei trofei “R Italian Trophy” e “Trofeo Michelin Cup”. Sono I 160 gli equipaggi che si sfideranno lungo tre prove speciali da ripetere due volte per un totale di oltre 73km cronometrati. Strade rese celebri negli anni da piloti tra i più famosi a livello internazionale quali Munari, Biasion, Saby, Zanussi, Tabaton, Cunico, Cerrato, Cinotto, Ormezzano, Travaglia, per citarne solamente alcuni. Un blasone che ha portato questa competizione ad occupare un posto di primissimo piano nel panorama sportivo internazionale regalando in passato a questo evento il palcoscenico Europeo

La gara farà base ad Aosta con la partenza alle 8,01 di domenica 17 settembre dalla famosa Piazza Arco d’Augusto ed arrivo della prima vettura e la cerimonia di premiazione, nel medesimo luogo, alle ore 18,01. La storica città sarà anche sede del parco assistenza e dei due riordini previsti presso il piazzale della cabinovia per Pila.

La sfida per la vittoria assoluta vedrà sicuramente tra i protagonisti il veloce valdostano Elvis Chentre, già vincitore della precedente edizione a bordo di una Skoda Fabia insieme ad Igor D’Herin. Il driver di Roisan ha già ottenuto con due gare d’anticipo il pass per la finale nazionale in programma ad Ottobre nel Lazio. Fra gli avversari più “pericolosi” il campione svizzero Carron, e gli italiani Araldo , Gagliasso ,Santini e Miele ma una attenzione particolare viene rivolta anche ai drivers locali Nale, Blanc e Porliod.

C’è grande attesa anche per la sfida riservata alle vetture a due ruote motrici che vede al via i migliori della specialità fra i quali Santero, Fenoglio e Verna. Oltre a loro godono sicuramente di un occhio di riguardo i valdostani Rolando e Milliery profondi conoscitori di queste strade che hanno fatto la storia dell’Italia dei rally.

Una curiosità: l’equipaggio proveniente da più lontano è composto dai messicani Uriostegui-Hernandez in gara su di una Peugeot 208 Rally4. Il 44° Rally della Valle D’Aosta festeggia il ritorno alle competizioni di Lilliana Armand che sarà al via a fianco di Roberto Nale sulla Skoda Fabia R5.