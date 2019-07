Tragedia alla 24 Ore di Catalogna: muore il pilota Aurelio Martinez

05/07/2019

Secondo quanto emerge è stato un problema ai freni della Yamaha di Baptiste Santilli, di maggior cilindrata, a causare l'incidente: il francese della classe STK1000, accorgendosi del guasto, si è lanciato giù dalla moto, che però ha impattato contro il corpo di Martinez, che in quel momento stava affrontando la curva verso sinistra.



La moto e il pilota, a quel punto, sono stati sbalzati, e prima di ricadere a terra hanno volteggiato in aria diverse volte: quando Martinez ha impattato contro l'asfalto non si è più mosso. Inutili i soccorsi immediati con lo staff sanitario che ha provato per circa un quarto d'ora a rianimarlo prima di trasportarlo all'ospedale di Granollers. Santilli è rimasto a bordo pista in stato di shock, prima di scoppiare in lacrime aspettando buone notizie che non sono mai arrivate.



Purtroppo non è la prima tragedia alla 24 Ore di Catalogna: due anni fa morì a 33 anni Enric Saurì, mentre al Mondiale junior di Moto3, su questa stessa pista, perse la vita Andreas Perez.