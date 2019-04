Superbike, Bautista non fa sconti: decima vittoria su dieci

14/04/2019

Dieci su dieci e solo perché l'undicesima gara, la sprint di Assen annullata per recuperare la gara-1, non si è disputata. Alvaro Bautista ha dominato anche la prima manche in Olanda, regalando l'ennessimo successo alla Ducati, che sta distruggendo gli avversari in questo Mondiale Superbike. Dopo il gelo e la neve di sabato, lo spagnolo si è impsto rifilando oltre 3" a Rea (Kawasaki), secondo davanti alle Yamaha dell'idolo di casa van der Mark e Lowes.