A Darlington Denny Hamlin "bissa" la vittoria nella Daytona 500 di febbraio

NASCAR, SI CORRE!

di

STEFANO GATTI

Poco più di tre mesi fa ha vinto la 500 Miglia di Daytona, classica d'apertura del campionato NASCAR poi interrotto a causa della pandemia. Durante il lockdown però Denny Hamlin non ha perso lo smalto vincente e ha fatto il bis nella 500 Miglia di Darlington (accorciata per pioggia) e sesto appuntamento della serie, il secondo dalla ripresa di un campionato che -per il momento a tribune deserte - procederà ore a tappe forzate per recuperare il tempo perduto.

Dopo Daytona ... Darlington. Nella NASCAR che ha già ripreso il suo cammino, il "fattore D" sembra portare fortuna a Denny Hamlin. Il 40enne pilota della Florida ha preso il comando nella fase finale della gara, restando in pista mentre i diretti rivali rientravano ai box per un cambio gomme, per poi guidare il gruppo nei 29 giri successivi e trovarsi nella posizione di leader quando, durante una neutralizzazione per un altro incidente, la pioggia ha iniziato a cadere, costringendo la direzione di gara a chiudere la prova con una ventina di giri d'anticipo. Hamlin diventa così il secondo pilota a fare il bis in questa stagione. A riuscirci per primo era stato il campione NASCAR del 2018 Joey Logano, primo sotto la bandiera a scacchi a Las Vegas e Phoenix, prima della sosta forzata per l'emergenza sanitaria.

Il doppio appuntamento di Darlington regala grandi soddisfazioni anche a Kevin Harvick, Ancora alla caccia del suo secondo titolo dopo quello del 2014, il californiano ha vinto la 400 Miglia di domenica scorsa e, con il terzo posto della 500 Miglia accorciata, consolida il primato nella classifica generale avanti al compagno di marca (Ford) Logano, ad Alex Bowman (Chevrolet, vincitore a marzo a Fontana) ed allo stesso Hamlin che, al volante della migliore delle Toyota (quella del Joe Gibbs Racing) punta ora a sfruttare il momento di forma per avvicinarsi alla vetta e tentare la rincorsa ad un titolo che Denny ha solo sfiorato nell'ormai lontano 2010. Senza però dimenticare che, nel frattempo, Hamlin ha messo a segno un tris di valore assoluto nella 500 Miglia di Daytona, vinta nel 2016 e poi - consecutivamente - nel 2019 ed in questo 2020.

La caccia riprende praticamente subito, destinazione Charlotte dove - domenica 24 e poi mercoledì 27 maggio - vanno in scena due gare, la prima delle quali è la 600 Miglia che, dopo la Daytona 500, può essere considerata la seconda prova singola più ricca di fascino nel calendario NASCAR.