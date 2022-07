6 Ore di Monza: beffa Glickenhaus, vince Alpine

6 ORE DI MONZA

La casa francese vince dopo una bella lotta con Toyota

Vittoria a sorpresa per l'Alpine alle 6 Ore di Monza, valida per il Mondiale Wec. L'A480-Gibson di Vaxiviere-Lapierre-Negrao ha sfruttato la rottura della Glickenhaus, leader fino a metà gara dopo la pole position, e ha trionfato dopo una bella lotta con la Toyota numero 8 di Buemi-Hartley-Hirakawa. Terzo gradino del podio per l'altra GR010 HYBRID (Conway-Kobayashi-Lopez). Quarto posto, ma a più di 20 giri, per la Peugeot al debutto in Hypercar con la 9X8 numero 94 di Duval-Menez-Rossiter. © Ferrari

Domenica dolce-amara per Ferrari che ha visto sfumare la vittoria nella classe GTE PRO a due minuti dalla fine per un problema di calcoli della benzina da parte del team AF Corse. La 52 di Fuoco e Molina si è dovuta fermare per un brevissimo rifornimento, ma ha ceduto la prima posizione alla Corvette 64 di Tandy e Milner. Stessa operazione nel finale per la 51 di Pier Guidi e Calado che ha chiuso al terzo posto dopo una battaglia senza esclusioni di colpi nell'ultima ora di gara con la Porsche 92. Casa tedesca che ha conquista la vittoria di classe in GTE AM con la Dempsey-Proton pilotata da Tincknell-Priaulx-Ried che ha preceduto le ragazze dell'Iron Dames Gatting-Frey-Bovy al voltante della 488 GTE Evo. Podio completato dall'altra 911 RSR-19 di Cairoli-Pedersen-Leutwiler. Per Iron Lynx anche quarto posto con la Ferrari numero 60 di Fisichella-Cressoni-Schiavoni.

In LMP2 successo per il team Realteam by WRT di Habsburg-Nato-Andrade davanti alla Jota di Stevens-Da Costa-Gonzalez e alla Vector Sport con Muller, Cullen e Bourdais.

Vedi anche Altri motori Wec, paura per Chaves a Monza: si ribalta con la sua Aston Martin