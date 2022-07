Wec, paura per Chaves a Monza: si ribalta con la sua Aston Martin

Brutto incidente durante la 6 Ore di Monza valida per il Mondiale WEC. Henrique Chaves, a 3 ore e 24 minuti dalla conclusione, ha perso il controllo della sua Aston Martin Vantage Amr in Seconda Variante e si ribaltato per colpa dei "sausage kerbs". Il pilota portoghese è arrivato lungo e la numero 33 nella categoria Lmgte AM è letteralmente decollata a causa dell'impatto contro i dissuasori posti oltre il cordolo. Per fortuna, nessuna conseguenza fisica per Chaves che è riuscito a uscire dall'abitacolo autonomamente. Nessun problema fisico neanche dopo i controlli precauzionali al centro medico del circuito brianzolo.