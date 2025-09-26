“Sguardi d’impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari”: inaugurata la mostra promossa da CDP e Fondazione di Modena

Il percorso espositivo, allestito nella nuova ala del Palazzo dei Musei (viale Vittorio Veneto 9), si sviluppa attorno a sette parole chiave –Connessioni, Sintonia, Manifattura, Precisione, Orgoglio, Passione e Pazienza – che guidano il visitatore in un confronto tra passato e presente, artigianato e tecnologia, tradizione e innovazione. Al centro, il legame profondo tra uomo e macchina, raccontato attraverso lo sguardo attento e poetico di un autore che ha saputo cogliere non solo i luoghi, ma anche le persone e i gesti che li animano.