Fuga d'amore a Zanzibar per Andy Carroll e Lou Teasdale: "Siamo fortunati"

Relax e romanticismo per l'ex attaccante inglese Andy Carroll, volato a Zanzibar insieme alla fidanzata Lou Teasdale. La coppia ha condiviso su Instagram gli scatti della vacanza da sogno tra snorkeling e spiagge cristalline, con la make-up artist che ha definito l'arcipelago la "migliore isola del mondo". Dolcissima la risposta di Carroll nei commenti: "Siamo così fortunati. Ti amo tantissimo".