Nba, ruba maglie dallo spogliatoio e ci fa 2 milioni: nei guai ex dipendente dei Miami Heat

Perez ha lavorato per la squadra di Miami dal 2016 al 2021, per poi essere assunto direttamente dalla NBA tra il 2022 e il 2025. Durante il suo incarico, ricopriva un ruolo di fiducia al Kaseya Center, con accesso esclusivo a una sala blindata in cui venivano custoditi cimeli da gioco e maglie originali, destinati a un futuro museo dei Miami Heat. Secondo le autorità, l’ex agente avrebbe sottratto oltre 400 maglie indossate durante le partite e altri oggetti di valore, rivendendoli su piattaforme online a collezionisti e appassionati, spesso a prezzi molto inferiori al loro reale valore. Ad aprile, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella sua abitazione, trovando e sequestrando circa 300 cimeli rubati direttamente.