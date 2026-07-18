1 di 30
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

COVER GIRL

Alcaraz, l'amore cura le ferite: chi è la bionda che era con lui in Costiera Amalfitana

Si chiama Claudia Canals, 30enne imprenditrice originaria di Barcellona

18 Lug 2026 - 08:00
30 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La misteriosa donna bionda apparsa in atteggiamenti intimi accanto a Carlos Alcaraz, sul suo lussuosissimo yacht in vacanza a Capri, è la 30enne Claudia Canals, che ha partecipato come tentatrice alla quarta edizione iberica di Temptation Island. Originaria di Barcellona, la Canals ha costruito la propria carriera nel settore del digitale: dopo gli studi in Marketing, si è specializzata nella comunicazione e nella gestione dei social media, fino a fondare nel 2025 CC Studio, un'agenzia che si occupa di produzione di contenuti, pubbliche relazioni e gestione dell'immagine per aziende e brand. Secondo alcune ricostruzioni della stampa spagnola, il rapporto tra Alcaraz e Canals sarebbe sbocciato all'inizio dell'estate, ma non è chiaro se i due possano definirsi una coppia. Per ora i diretti interessati hanno preferito non commentare.

Ultime gallery

53
Mishel Gerzig Courtois 

Le mogli di Courtois e De Bruyne posano insieme: pace fatta

30

Alcaraz, l'amore cura le ferite: chi è la bionda che era con lui in Costiera Amalfitana

68

Sabalenka si gode le vacanze col suo Georgios

33

Elieen Gu tra Wimbledon e Mondiali

66

Agustina spinge Lautaro in finale

81

"Un sogno chiamato Portofino", la figlia di Guardiola si gode l'Italia

27

Angela Marmol "ultrà" spagnola

22

Lady Sorloth non ci sta: "Insulti e minacce per un gol sbagliato"

53
Mishel Gerzig Courtois 

Le mogli di Courtois e De Bruyne posano insieme: pace fatta

I più visti di Cover Girl

"Un sogno chiamato Portofino", la figlia di Guardiola si gode l'Italia

Sabalenka si gode le vacanze col suo Georgios

Elieen Gu tra Wimbledon e Mondiali

Agustina spinge Lautaro in finale

Mishel Gerzig Courtois 

Le mogli di Courtois e De Bruyne posano insieme: pace fatta

Angela Marmol "ultrà" spagnola