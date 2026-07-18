Alcaraz, l'amore cura le ferite: chi è la bionda che era con lui in Costiera Amalfitana

La misteriosa donna bionda apparsa in atteggiamenti intimi accanto a Carlos Alcaraz, sul suo lussuosissimo yacht in vacanza a Capri, è la 30enne Claudia Canals, che ha partecipato come tentatrice alla quarta edizione iberica di Temptation Island. Originaria di Barcellona, la Canals ha costruito la propria carriera nel settore del digitale: dopo gli studi in Marketing, si è specializzata nella comunicazione e nella gestione dei social media, fino a fondare nel 2025 CC Studio, un'agenzia che si occupa di produzione di contenuti, pubbliche relazioni e gestione dell'immagine per aziende e brand. Secondo alcune ricostruzioni della stampa spagnola, il rapporto tra Alcaraz e Canals sarebbe sbocciato all'inizio dell'estate, ma non è chiaro se i due possano definirsi una coppia. Per ora i diretti interessati hanno preferito non commentare.