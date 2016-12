Volley, A1 femminile: la Pomì espugna Novara e balza in testa

5 novembre 2016

Terza vittoria in sei giorni e primato in classifica. Casalmaggiore, dopo il secondo posto nel Mondiale per Club di Manila, mette le cose in chiaro anche in campionato: nell'anticipo della quarta giornata di A1, la Pomì fa il colpaccio a Novara imponendosi in quattro set e sorpassando in vetta Bergamo, che questo weekend non gioca a causa degli impegni in Champions della sua avversaria, Modena: 20-25, 25-21, 17-25, 21-25 il punteggio finale.